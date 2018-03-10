Двое детей находятся в реанимации после взрыва газа в Краснодаре

Двое детей пострадали при взрыве газа в жилом доме в Краснодаре.
Все семеро пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Краснодаре госпитализированы с травмами средней и тяжелой степени. Двое детей — 9 и 12 лет — находятся в реанимации. Хозяин квартиры — в тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела, сообщили ТАСС источники медицинских кругах региона.
Ранее источник утверждал, что троим раненым оказали помощь на месте.
Взрыв газовоздушной смеси произошел этим утром на пятом этаже жилого дома на ул. Славянской, 75. В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов. Пожара не возникло. Сейчас дом отключен от электричества и газоснабжения, жильцы эвакуированы.
Очевидцы писали в соцсетях, что хозяина квартиры «буквально выбросило взрывной волной из окна». А соседи рассказали СМИ, что семья злоупотребляет спиртным.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщили в региональном управлении СК. Следователи рассматривают утечку газа как одну из версий причины взрыва.
Ранее источник утверждал, что троим раненым оказали помощь на месте.
Взрыв газовоздушной смеси произошел этим утром на пятом этаже жилого дома на ул. Славянской, 75. В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов. Пожара не возникло. Сейчас дом отключен от электричества и газоснабжения, жильцы эвакуированы.
Очевидцы писали в соцсетях, что хозяина квартиры «буквально выбросило взрывной волной из окна». А соседи рассказали СМИ, что семья злоупотребляет спиртным.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщили в региональном управлении СК. Следователи рассматривают утечку газа как одну из версий причины взрыва.
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