«Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов

Шестнадцатилетний Алексей Фролов из Воронежа растет без отца. Мальчик помнит, что папу интересовала только выпивка, после которой он буянил и поднимал руку на маму, которая тоже со временем пристрастилась к спиртному. Четыре года мальчика воспитывала бабушка, но она заболела и была вынуждена отдать внука в детский дом.
Алексей Фролов появился на сцене в темных брюках, белом пиджаке, клетчатой рубашке и при бабочке и задорно исполнил песню «Красавчик». Виктор Дробыш первым нажатием кнопки оценил выступление юного артиста, примеру Дробыша последовали остальные члены жюри.
Мальчик заметно нервничал, судьи призвали его успокоиться и похвалили за задор и манеру исполнения. Поддержать Алексея Фролова пришел певец Валерий Сюткин. Он отметил способность юного артиста рассказывать историю во время исполнения.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Мальчик заметно нервничал, судьи призвали его успокоиться и похвалили за задор и манеру исполнения. Поддержать Алексея Фролова пришел певец Валерий Сюткин. Он отметил способность юного артиста рассказывать историю во время исполнения.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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