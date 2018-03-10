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    «Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов

    «Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов

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    «Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов

    «Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов

    «Ты супер!», выпуск пятый: Алексей Фролов

      Шестнадцатилетний Алексей Фролов из Воронежа растет без отца. Мальчик помнит, что папу интересовала только выпивка, после которой он буянил и поднимал руку на маму, которая тоже со временем пристрастилась к спиртному. Четыре года мальчика воспитывала бабушка, но она заболела и была вынуждена отдать внука в детский дом.

      Алексей Фролов появился на сцене в темных брюках, белом пиджаке, клетчатой рубашке и при бабочке и задорно исполнил песню «Красавчик». Виктор Дробыш первым нажатием кнопки оценил выступление юного артиста, примеру Дробыша последовали остальные члены жюри.

      Мальчик заметно нервничал, судьи призвали его успокоиться и похвалили за задор и манеру исполнения. Поддержать Алексея Фролова пришел певец Валерий Сюткин. Он отметил способность юного артиста рассказывать историю во время исполнения.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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