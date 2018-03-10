Путин: «определенные силы» не дают Трампу наладить отношения с РФ

Владимир Путин уверен, что общественное мнение в Соединенных Штатах подтолкнет политическую элиту к началу диалога между странами, но пока что Дональду Трампу не дают этого сделать.
Отвечая на вопросы журналистки NBC Мегин Келли, российский лидер согласился с тезисом, что Россия и США сейчас не союзники. Однако виновата в этом не российская сторона, отметил президент РФ.
Владимир Путин, президент РФ: «Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединенных Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас».
Путин подчеркнул, что не понимает, зачем это было сделано.
Владимир Путин: «Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?»
Российский лидер отметил, что, по его мнению, действующий президент США готов к диалогу с Россией, но «определенные силы не дают это ему сделать».
Владимир Путин: «Послушайте, давайте сядем спокойно и поговорим и разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент (Дональд Трамп) этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы-то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона. Но когда-нибудь общественное мнение Соединенных Штатов подтолкнет, наверное, политическую элиту к началу этого процесса. Как только наши партнеры будут готовы, в эту же секунду — пожалуйста».
Интервью Владимира Путина журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Полная запись и расшифровка опубликованы сегодня на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Но не мы же записали вас во враги. Вы приняли решение на уровне парламента, на уровне Конгресса, записали Россию в число врагов. Зачем вы это сделали? Мы, что ли, ввели санкции в отношении Соединенных Штатов? Это США ввели санкции в отношении нас».
Путин подчеркнул, что не понимает, зачем это было сделано.
Владимир Путин: «Я могу тогда вам другой вопрос задать: а зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо, публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты, вооруженную борьбу на территории других стран? Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ?»
Российский лидер отметил, что, по его мнению, действующий президент США готов к диалогу с Россией, но «определенные силы не дают это ему сделать».
Владимир Путин: «Послушайте, давайте сядем спокойно и поговорим и разберемся. Вот мне кажется, что действующий президент (Дональд Трамп) этого хочет, но определенные силы не дают это ему сделать. Но мы-то к этому готовы по любому вопросу: и по ракетной проблематике, и по киберпространству, и по борьбе с терроризмом. В любую секунду. Но надо, чтобы была готова американская сторона. Но когда-нибудь общественное мнение Соединенных Штатов подтолкнет, наверное, политическую элиту к началу этого процесса. Как только наши партнеры будут готовы, в эту же секунду — пожалуйста».
Интервью Владимира Путина журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Полная запись и расшифровка опубликованы сегодня на сайте Кремля.
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