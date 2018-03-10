Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Хозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела. Краснодар, взрывы газа, жилье, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела

    Хозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела

    комментировать
    • Фото: Юлия Соколова / vk.com
    Хозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела

    Хозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела

    Хозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела
    • Фото: Юлия Соколова / vk.com

      • Местные власти уточнили данные о количестве пострадавших при взрыве газа в Краснодаре и об их состоянии.

      Семь человек получили травмы разной степени тяжести в результате взрыва газа с последующим обрушением стены в жилом доме в Краснодаре. Среди пострадавших двое детей, сообщил ТАСС советник мэра города Владимир Вербицкий, а также хозяин квартиры, в которой произошла утечка.

      Владимир Вербицкий, советник мэра Краснодара: «Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. Он в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей — двое детей и двое взрослых».

      Состояние детей 9 и 12 лет оценивается как среднее и тяжелое. Еще троим раненым помощь была оказана на месте.

      смотретьВзрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших
      Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших
      Сообщение о взрыве поступило сегодня утром. В результате взрыва обрушилась стена четвертого и пятого этажей, повреждена часть кровли, лестничный марш, рухнули три балкона. Очевидцы ЧП сообщали, что хозяин квартиры «улетел с этажа». Его соседи давно знали, что он злоупотребляет спиртным.

      По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщили в региональном управлении СК. Следователи рассматривают утечку газа как одну из версий причины взрыва.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru