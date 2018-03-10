Хозяин взорвавшейся квартиры в Краснодаре получил ожоги 90% тела

Местные власти уточнили данные о количестве пострадавших при взрыве газа в Краснодаре и об их состоянии.
Семь человек получили травмы разной степени тяжести в результате взрыва газа с последующим обрушением стены в жилом доме в Краснодаре. Среди пострадавших двое детей, сообщил ТАСС советник мэра города Владимир Вербицкий, а также хозяин квартиры, в которой произошла утечка.
Владимир Вербицкий, советник мэра Краснодара: «Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. Он в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей — двое детей и двое взрослых».
Состояние детей 9 и 12 лет оценивается как среднее и тяжелое. Еще троим раненым помощь была оказана на месте.
Сообщение о взрыве поступило сегодня утром. В результате взрыва обрушилась стена четвертого и пятого этажей, повреждена часть кровли, лестничный марш, рухнули три балкона. Очевидцы ЧП сообщали, что хозяин квартиры «улетел с этажа». Его соседи давно знали, что он злоупотребляет спиртным.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщили в региональном управлении СК. Следователи рассматривают утечку газа как одну из версий причины взрыва.
Владимир Вербицкий, советник мэра Краснодара: «Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. Он в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей — двое детей и двое взрослых».
Состояние детей 9 и 12 лет оценивается как среднее и тяжелое. Еще троим раненым помощь была оказана на месте.
Сообщение о взрыве поступило сегодня утром. В результате взрыва обрушилась стена четвертого и пятого этажей, повреждена часть кровли, лестничный марш, рухнули три балкона. Очевидцы ЧП сообщали, что хозяин квартиры «улетел с этажа». Его соседи давно знали, что он злоупотребляет спиртным.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», сообщили в региональном управлении СК. Следователи рассматривают утечку газа как одну из версий причины взрыва.
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