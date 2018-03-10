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    «Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова

    «Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова

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    «Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова

    «Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова

    «Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова

      У 16-летней Полины Крючковой сейчас нет своей семьи. Счастье и благополучие давно остались в прошлом: приемный отец заболел и умер, а мама не нашла в себе сил жить нормальной жизнью и запила. Но девочка не хочет никого осуждать.

      В 10 лет Полину отдали в приемную семью. Маму лишили родительских прав, сейчас она в больнице — потеряла память и не узнает свою дочку. Полина понимает, что маме очень больно — и чувствует ее боль, как свою. Перед самым отъездом в Москву Полине позвонил ее кровный отец, которого девочка лишилась, когда ей был всего год. Сможет ли девочка-подросток простить его?

      На сцене вокального конкурса «Ты супер!» Полина Крючкова исполнила знаменитую песню Лары Фабиан You Are Not From Here. Закончив петь, Полина не смогла сдержать слез — эта композиция оказалась очень сложна для исполнения. Члены жюри оценили трудный выбор 16-летней певицы, которая теперь вернется домой настоящей героиней.


      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите 17 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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