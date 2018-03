«Ты супер!», выпуск пятый: Полина Крючкова

В 10 лет Полину отдали в приемную семью. Маму лишили родительских прав, сейчас она в больнице — потеряла память и не узнает свою дочку. Полина понимает, что маме очень больно — и чувствует ее боль, как свою. Перед самым отъездом в Москву Полине позвонил ее кровный отец, которого девочка лишилась, когда ей был всего год. Сможет ли девочка-подросток простить его?На сцене вокального конкурса «Ты супер!» Полина Крючкова исполнила знаменитую песню Лары Фабиан You Are Not From Here. Закончив петь, Полина не смогла сдержать слез — эта композиция оказалась очень сложна для исполнения. Члены жюри оценили трудный выбор 16-летней певицы, которая теперь вернется домой настоящей героиней.Следующий выпуск проекта « Ты супер! » смотрите