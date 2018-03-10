Путин назвал «ерундой и трескотней в прессе» скандал вокруг «панамского досье»

Президент РФ Владимир Путин назвал «полным бредом» теорию о том, что его якобы разозлили данные, опубликованные в «панамском досье», и что это якобы привело к вмешательству России в выборы США.
Такое заявление российский лидер сделал в интервью телеканалу NBC, текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Владимир Путин: «Что касается всяких досье, то это вообще полный бред. Там кого-то упомянули из числа моих знакомых, друзей, ну и что? Ничем это, как известно, не закончилось, все это чушь, ерунда и просто трескотня в прессе».
При этом Путин добавил, что даже не помнит, о чем шла речь в этом досье. Кроме того, по словам президента, его «ничего не может разозлить в этом плане», потому что он руководствуется «прагматичными соображениями, а не эмоциями».
Также Путин опроверг и теорию о том, что Россия вмешалась в американские выборы из-за Хилари Клинтон. По словам главы государства, с Хилари Клинтон у него был хороший диалог, а ее критика в адрес России -лишь элементом избирательной кампании.
Владимир Путин: «Что касается Хиллари, мы с ней лично знакомы, и в целом всегда, когда мы встречались, у нас был хороший диалог. Я вообще не очень понимаю, почему на каком-то этапе, видимо, ее советники посоветовали ей сосредоточить часть своей избирательной кампании на критике того, что происходит в нашей стране».
Напомним, в начале апреля 2016 года западные СМИ опубликовали материалы «панамское досье», в котором рассказывалось об офшорных активах многих мировых лидеров и знаменитостей. Все эти активы имели отношение к панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которая, впрочем, отказалась подтвердить подлинность обнародованных документов.
Владимир Путин: «Что касается всяких досье, то это вообще полный бред. Там кого-то упомянули из числа моих знакомых, друзей, ну и что? Ничем это, как известно, не закончилось, все это чушь, ерунда и просто трескотня в прессе».
При этом Путин добавил, что даже не помнит, о чем шла речь в этом досье. Кроме того, по словам президента, его «ничего не может разозлить в этом плане», потому что он руководствуется «прагматичными соображениями, а не эмоциями».
Также Путин опроверг и теорию о том, что Россия вмешалась в американские выборы из-за Хилари Клинтон. По словам главы государства, с Хилари Клинтон у него был хороший диалог, а ее критика в адрес России -лишь элементом избирательной кампании.
Владимир Путин: «Что касается Хиллари, мы с ней лично знакомы, и в целом всегда, когда мы встречались, у нас был хороший диалог. Я вообще не очень понимаю, почему на каком-то этапе, видимо, ее советники посоветовали ей сосредоточить часть своей избирательной кампании на критике того, что происходит в нашей стране».
Напомним, в начале апреля 2016 года западные СМИ опубликовали материалы «панамское досье», в котором рассказывалось об офшорных активах многих мировых лидеров и знаменитостей. Все эти активы имели отношение к панамской юридической фирме Mossack Fonseca, которая, впрочем, отказалась подтвердить подлинность обнародованных документов.
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