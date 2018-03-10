Путин: Песков иногда несет «пургу»

Владимир Путин заявил, что не следит за высказываниями сотрудников администрации президента РФ, в том числе тех, которые сообщают о контактах с США.
Российский президент Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC отказался комментировать заявления сотрудников кремлевской администрации. Таким образом он ответил на вопрос, что имел в виду спецпредставитель главы государства по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, который в 2016 году заявил, что Россия «на равных будет говорить с американцами в информационном пространстве».
Владимир Путин, президент РФ: «Мне кажется иногда, что вы шутите. Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае с США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все».
Путин подчеркнул, что в администрации президента служат две тысячи сотрудников.
Владимир Путин: «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков) сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую „пургу“, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
Путин заявил, что не должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительство. «У меня своя работа», — отметил он. Глава государства также подчеркнул, что что не отслеживает происходящее в Конгрессе США. «Мне интересней, что у нас в Государственной думе происходит», — сказал президент.
Владимир Путин: «Что у вас там в Конгрессе дискутируют, вы сами за этим следите, мне еще не хватало этим заниматься».
Владимир Путин ответил на вопросы журналиста американского телеканала NBC Мегин Келли. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Полное видео опубликовано на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Мне кажется иногда, что вы шутите. Какой-то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае с США. Да я понятия не имею, что он сказал. Вы у него спросите тогда, что он имел в виду. Неужели вы думаете, что я контролирую все».
Путин подчеркнул, что в администрации президента служат две тысячи сотрудников.
Владимир Путин: «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков) сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую „пургу“, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»
Путин заявил, что не должен комментировать все, что говорят сотрудники администрации либо правительство. «У меня своя работа», — отметил он. Глава государства также подчеркнул, что что не отслеживает происходящее в Конгрессе США. «Мне интересней, что у нас в Государственной думе происходит», — сказал президент.
Владимир Путин: «Что у вас там в Конгрессе дискутируют, вы сами за этим следите, мне еще не хватало этим заниматься».
Владимир Путин ответил на вопросы журналиста американского телеканала NBC Мегин Келли. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Полное видео опубликовано на сайте Кремля.
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