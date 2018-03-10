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    Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией

    Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией

    Путин заявил о готовности сотрудничать с оппозицией
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Президент России заявил, что готов к сотрудничеству с оппозицией, чтобы помочь России стать сильным и конкурентоспособным государством.

    Президент России Владимир Путин готов работать вместе с оппозицией. Такое заявление президент сделал в интервью американскому телеканалу NBC, вышедшем в эфир в пятницу, в ответ на вопрос о возможном сотрудничестве с оппозиционером Алексеем Навальным.

    Владимир Путин, президент РФ: «Я Вам могу сказать абсолютно откровенно: я хотел бы сотрудничать с теми людьми, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с Вами говорим, должна быть ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть».

    Путин отметил, что считает важной деятельность оппозиции, которая «вскрывает проблемы» в стране, однако для эффективной работы этого недостаточно.

    Владимир Путин: «У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить свое внимание на проблемах — этого не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание».

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