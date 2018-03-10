Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре. взрывы газа, жилье, Краснодар, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

    Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

    комментировать
    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / vk.com
    Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

    Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

    Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре
    • Фото: Следственный комитет Российской Федерации / vk.com

      • Пострадавшие в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре не получили тяжелых травм.

      Пострадавшие в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре не получили тяжелых травм, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

      Источник: «Тяжелых травм нет, один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации».

      В Центре медицины катастроф сообщили о шести пострадавших, в их числе — двое детей. Известно, что одному ребенку — 9 лет.

      Погибших в результате ЧП нет. Сообщение о взрыве поступило в МЧС этим утром. В результате хлопка обрушилась стена четвертого и пятого этажей, повреждена часть кровли, лестничный марш, обрушились три балкона.

      Все жильцы дома эвакуированы. СК начал доследственную проверку.

      Ранее местные жители публиковали в соцсетях фото с места ЧП и рассказывали, что в квартире, где прогремел взрыв, проживали люди, злоупотребляющие алкоголем.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru