Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре

Пострадавшие в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре не получили тяжелых травм.
Пострадавшие в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре не получили тяжелых травм, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Источник: «Тяжелых травм нет, один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации».
В Центре медицины катастроф сообщили о шести пострадавших, в их числе — двое детей. Известно, что одному ребенку — 9 лет.
Погибших в результате ЧП нет. Сообщение о взрыве поступило в МЧС этим утром. В результате хлопка обрушилась стена четвертого и пятого этажей, повреждена часть кровли, лестничный марш, обрушились три балкона.
Все жильцы дома эвакуированы. СК начал доследственную проверку.
Ранее местные жители публиковали в соцсетях фото с места ЧП и рассказывали, что в квартире, где прогремел взрыв, проживали люди, злоупотребляющие алкоголем.
Источник: «Тяжелых травм нет, один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации».
В Центре медицины катастроф сообщили о шести пострадавших, в их числе — двое детей. Известно, что одному ребенку — 9 лет.
Погибших в результате ЧП нет. Сообщение о взрыве поступило в МЧС этим утром. В результате хлопка обрушилась стена четвертого и пятого этажей, повреждена часть кровли, лестничный марш, обрушились три балкона.
Все жильцы дома эвакуированы. СК начал доследственную проверку.
Ранее местные жители публиковали в соцсетях фото с места ЧП и рассказывали, что в квартире, где прогремел взрыв, проживали люди, злоупотребляющие алкоголем.
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