Атаковавшие серверы ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине

Киберпреступники, напавшие в минувшем году на серверы ФРГ, в числе прочих похитили документы по Brexit, а также данные о переговорах Евросоюза с Украиной и Белоруссией.
Речь идет о хакерской атаке, совершенной в 2017 году. Тогда преступники смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и Минобороны ФРГ.
Как сообщает немецкий еженедельник Spiegel, всего было похищено шесть документов. Среди них один протокол о переговорах Европейского союза с Великобританией по Brexit, а также данные о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией.
При этом журнал отмечает, что немецкая сторона была в курсе кибератак и осознанно не блокировала доступ к этим документам. Издание утверждает, что секретной информации в них не было. Других подробностей не приводится.
Напомним, в 2017 году в ФРГ прошли парламентские выборы. При этом власти страны не раз предупреждали о том, что иностранные хакеры попытаются повлиять на их исход. Однако впоследствии МВД ФРГ признало, что правоохранительные органы не зафиксировали попыток хакеров повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами в Бундестаг.
Как сообщает немецкий еженедельник Spiegel, всего было похищено шесть документов. Среди них один протокол о переговорах Европейского союза с Великобританией по Brexit, а также данные о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией.
При этом журнал отмечает, что немецкая сторона была в курсе кибератак и осознанно не блокировала доступ к этим документам. Издание утверждает, что секретной информации в них не было. Других подробностей не приводится.
Напомним, в 2017 году в ФРГ прошли парламентские выборы. При этом власти страны не раз предупреждали о том, что иностранные хакеры попытаются повлиять на их исход. Однако впоследствии МВД ФРГ признало, что правоохранительные органы не зафиксировали попыток хакеров повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами в Бундестаг.
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