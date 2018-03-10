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    Три человека сгорели заживо в ДТП в Челябинской области

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    • Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
    Три человека сгорели заживо в ДТП в Челябинской области

    Три человека сгорели заживо в ДТП в Челябинской области

    Три человека сгорели заживо в ДТП в Челябинской области
  • Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

    • Жертвами столкновения грузовика и легковушки на юге Челябинской области стали 3 человека.

    Три человека стали жертвами автокатастрофы на региональной автодороге Черноречье — Бреды в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

    Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области: «Сегодня около 7:00 часов в Брединском районе Челябинской области, на 198 километре автодороги Черноречье — Бреды произошло столкновение автомобиля KIA Ceed с автомобилем MAN. В результате ДТП водитель KIA и две женщины-пассажирки скончались на месте происшествия».

    От удара легковушка вспыхнула. Потушить пожар вовремя не удалось: от автомобиля остался только каркас. Водитель грузовика госпитализирован с травмами.

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