Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших

Семь бригад скорой помощи работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре.
С места ЧП в больницы доставлены шестеро пострадавших. Среди раненых — девятилетний ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар в результате взрыва не возник. Местные жители публикуют фото с места происшествия. Видно, что взрыв газа привел к обрушению верхнего этажа на углу пятиэтажного кирпичного дома. В соцсетях сообщают, что в этой квартире жили люди, злоупотребляющие алкоголем. «По слухам у алкаша газ рванул. Троих детей внизу увезла скорая. Хозяин улетев с этажа, остался жив. Жителей эвакуируют», — сообщает один из очевидцев.
Ранее спасатели сообщали, что под завалами может находится ребенок.
Пожар в результате взрыва не возник. Местные жители публикуют фото с места происшествия. Видно, что взрыв газа привел к обрушению верхнего этажа на углу пятиэтажного кирпичного дома. В соцсетях сообщают, что в этой квартире жили люди, злоупотребляющие алкоголем. «По слухам у алкаша газ рванул. Троих детей внизу увезла скорая. Хозяин улетев с этажа, остался жив. Жителей эвакуируют», — сообщает один из очевидцев.
Ранее спасатели сообщали, что под завалами может находится ребенок.
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