Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
    •  
    Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших. взрывы газа, жилье, Краснодар, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших

    Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших

    3 комментария
    • Фото: @typodar / twitter.com
    Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших

    Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших

    Взрыв в жилом доме в Краснодаре: найдены шестеро пострадавших
    • Фото: @typodar / twitter.com

      • Семь бригад скорой помощи работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре.

      С места ЧП в больницы доставлены шестеро пострадавших. Среди раненых — девятилетний ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

      Пожар в результате взрыва не возник. Местные жители публикуют фото с места происшествия. Видно, что взрыв газа привел к обрушению верхнего этажа на углу пятиэтажного кирпичного дома. В соцсетях сообщают, что в этой квартире жили люди, злоупотребляющие алкоголем. «По слухам у алкаша газ рванул. Троих детей внизу увезла скорая. Хозяин улетев с этажа, остался жив. Жителей эвакуируют», — сообщает один из очевидцев.

      Ранее спасатели сообщали, что под завалами может находится ребенок.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru