Соль, хурма и фейхоа: как бороться с йододефицитом

Гормоны щитовидной железы тироксин и трийодтиронин называют «гормонами активности». От них зависит буквально всё: умственное и физическое развитие, беременность, климакс, работа сердца и набор веса. Без йода эти гормоны синтезироваться не могут. Суточная потребность йода для взрослого человека — 150 микрограммов. Набрать эту дозу легче тем, кто живет рядом с морем. Чем дальше на сушу — тем сложнее.
Даже в любящей рыбу Скандинавии именно нехватка йода является причиной многих болезней. Как показали исследования, единственный способ решить проблему на уровне всей страны — обязательное йодирование соли. Некоторые скандинавские государства уже ввели такие законы.
Например, в Дании соль йодируют с 2000 года. В итоге дефицит йода пошел на убыль. Увидев положительные результаты, в 2015-м похожий закон ввела Финляндия. У нас в советское время технологию тоже применяли повсеместно, и еще в 1957-м Минздрав СССР сообщал, что дефицит йода ликвидирован на территории всей страны. Это, конечно, было преувеличением, но метод и правда считается единственным доказанным способом борьбы с йододефицитом на национальном уровне. Поэтому к 2020 году в России тоже могут ввести обязательное йодирование. Оно, предположительно, коснется всей продающейся в стране мелкой соли. При этом нейодированную запретят в детских, спортивных и медицинских учреждениях.
Но сколько такой соли нужно съесть, чтобы не допустить дефицита? Подсчеты показывают, что примерно пять граммов в день. Иначе будет гипертония, инсульт и прочие нехорошие последствия. Поэтому доктора советуют не забывать и о богатых полезным элементом продуктах. Там йод находится в более биодоступной форме, и передозировка невозможна — организм возьмет сколько надо, не больше. Отлично подойдут всевозможные обитатели морей и океанов — не только дорогие деликатесы, но и дешевая ламинария — морская капуста.
А еще отличный вариант для борьбы с йододефицитом — фейхоа. Содержание йода в ней — 160–300 микрограммов. Одной-двух ягодок хватит, чтобы получить суточную норму. Про хурму тоже говорят, что одного плода в день будет достаточно. Но это неправда. В 100 граммах здесь в среднем — 30–40 микрограммов йода, а это лишь пятая часть суточной нормы. Причем в зависимости от региона произрастания йода в хурме может и не быть вовсе.
Подробнее — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Например, в Дании соль йодируют с 2000 года. В итоге дефицит йода пошел на убыль. Увидев положительные результаты, в 2015-м похожий закон ввела Финляндия. У нас в советское время технологию тоже применяли повсеместно, и еще в 1957-м Минздрав СССР сообщал, что дефицит йода ликвидирован на территории всей страны. Это, конечно, было преувеличением, но метод и правда считается единственным доказанным способом борьбы с йододефицитом на национальном уровне. Поэтому к 2020 году в России тоже могут ввести обязательное йодирование. Оно, предположительно, коснется всей продающейся в стране мелкой соли. При этом нейодированную запретят в детских, спортивных и медицинских учреждениях.
Но сколько такой соли нужно съесть, чтобы не допустить дефицита? Подсчеты показывают, что примерно пять граммов в день. Иначе будет гипертония, инсульт и прочие нехорошие последствия. Поэтому доктора советуют не забывать и о богатых полезным элементом продуктах. Там йод находится в более биодоступной форме, и передозировка невозможна — организм возьмет сколько надо, не больше. Отлично подойдут всевозможные обитатели морей и океанов — не только дорогие деликатесы, но и дешевая ламинария — морская капуста.
А еще отличный вариант для борьбы с йододефицитом — фейхоа. Содержание йода в ней — 160–300 микрограммов. Одной-двух ягодок хватит, чтобы получить суточную норму. Про хурму тоже говорят, что одного плода в день будет достаточно. Но это неправда. В 100 граммах здесь в среднем — 30–40 микрограммов йода, а это лишь пятая часть суточной нормы. Причем в зависимости от региона произрастания йода в хурме может и не быть вовсе.
Подробнее — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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