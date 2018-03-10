Полезный десерт: как правильно выбрать фруктовое пюре для ребенка

Многие мамы интересуются, есть ли польза в детских фруктовых пюре или в них один сплошной сахар? Обычно сахар в детское пюре не добавляют, но все зависит от производителя. Детские продукты тщательно проверяют. Если на этикетке этот ингредиент не указан, то его там действительно нет.
Одни пюре могут казаться слаще других, но объяснение здесь простое — при производстве использовались более сладкие сорта фруктов. С красителями и консервантами в детском питании все строго: разрешен только витамин C (он же аскорбиновая кислота). Почему тогда пюре хранится так долго? Все дело в термообработке. Процесс приготовления на заводе практически не отличается от домашнего, но в конце продукт обязательно пастеризуют — держат полчаса при 75–80 градусах, затем разливают по баночкам и стерилизуют, уничтожая все микроорганизмы, которые могут привести к порче.
В итоге пюре способно храниться целый год, но содержимое открытой баночки съесть нужно за сутки. Впрочем, такое лакомство редко залеживается — очень уж вкусное. И польза для ребенка в нем однозначно есть.
Вера Раш, детский диетолог: «Потребности ребенка в калориях возрастают, это первое. Второе: созревает ферментативная активность желудочно-кишечного тракта. Третье: ребенок должен знакомиться с различными вкусами. Ребенок должен учиться переваривать. Соответственно фруктовое пюре — это фрукт, безусловно, содержит пищевые волокна, содержит витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы. Конечно, часть витаминов при тепловой обработке разрушается, но их могут добавлять и дополнительно. Такой продукт называется обогащенным. Диетологи считают его еще более полезным».
Делать фруктовое пюре основной едой не стоит. Для развития пищеварительной системы ребенка гораздо важнее каши и овощные смеси, а фруктовое лакомство есть можно и нужно как десерт. Это точно лучше тортиков и конфет. Есть, кстати, сейчас пюре и в мягкой упаковке, его удобно брать с собой в качестве перекуса, полезного и для детей, и для взрослых. Главное — смотреть на состав и выбирать максимально простой, лучше всего без сахара. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
В итоге пюре способно храниться целый год, но содержимое открытой баночки съесть нужно за сутки. Впрочем, такое лакомство редко залеживается — очень уж вкусное. И польза для ребенка в нем однозначно есть.
Вера Раш, детский диетолог: «Потребности ребенка в калориях возрастают, это первое. Второе: созревает ферментативная активность желудочно-кишечного тракта. Третье: ребенок должен знакомиться с различными вкусами. Ребенок должен учиться переваривать. Соответственно фруктовое пюре — это фрукт, безусловно, содержит пищевые волокна, содержит витамины, минеральные вещества, белки, жиры и углеводы. Конечно, часть витаминов при тепловой обработке разрушается, но их могут добавлять и дополнительно. Такой продукт называется обогащенным. Диетологи считают его еще более полезным».
Делать фруктовое пюре основной едой не стоит. Для развития пищеварительной системы ребенка гораздо важнее каши и овощные смеси, а фруктовое лакомство есть можно и нужно как десерт. Это точно лучше тортиков и конфет. Есть, кстати, сейчас пюре и в мягкой упаковке, его удобно брать с собой в качестве перекуса, полезного и для детей, и для взрослых. Главное — смотреть на состав и выбирать максимально простой, лучше всего без сахара. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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