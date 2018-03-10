Пить или не пить: к чему приводит употребление молока во взрослом возрасте

Человек относится к тому классу позвоночных животных, который называется «млекопитающие». Своих детенышей мы и наши родственники выкармливаем молоком. Это удивительная жидкость, содержащая все нужное для жизни, по крайней мере в раннем возрасте. Возникает вопрос: стоит ли человеку пить молоко, когда он взрослеет, ведь другие млекопитающие так не делают.
Наука в последние годы выяснила много интересного и неожиданного по поводу употребления молока. Главный вопрос: стоит ли вообще пить молоко взрослым? Все больше исследований говорят, что детский напиток провоцирует атеросклероз, сердечно-сосудистые болезни, ломкость костей и даже рак.
Специалисты считают, что молоко человеку необходимо только до трех лет. Клетки растущего организма активно делятся, потом процесс замедляется, а молоко как активатор роста продолжает провоцировать деление, но уже других — опухолевых клеток. Согласно исследованиям, любовь к молоку увеличивает шансы заработать рак простаты. Впрочем, риск развития некоторых других опухолей, например, тонкого и толстого кишечника, наоборот, снижается. И все же пить много молока взрослым большинство ученых не рекомендует.
Специалисты к натуральному сырому молоку относятся с подозрением. В некоторых штатах США оно и вовсе вне закона. Как недавно подсчитали американские ученые, любители необработанного продукта примерно в 100 раз чаще болеют кишечными инфекциями. Может, лучше отдать предпочтение фабричному? Но тут другая проблема. Ситуация ежегодно развивается от плохого к худшему.
На сегодняшний день доля фальсифицированных именно молочных продуктов на наших прилавках зашкаливает все приличные допустимые форматы. Оказывается, отличить подделку от качественного молока иногда можно и дома. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
Специалисты считают, что молоко человеку необходимо только до трех лет. Клетки растущего организма активно делятся, потом процесс замедляется, а молоко как активатор роста продолжает провоцировать деление, но уже других — опухолевых клеток. Согласно исследованиям, любовь к молоку увеличивает шансы заработать рак простаты. Впрочем, риск развития некоторых других опухолей, например, тонкого и толстого кишечника, наоборот, снижается. И все же пить много молока взрослым большинство ученых не рекомендует.
Специалисты к натуральному сырому молоку относятся с подозрением. В некоторых штатах США оно и вовсе вне закона. Как недавно подсчитали американские ученые, любители необработанного продукта примерно в 100 раз чаще болеют кишечными инфекциями. Может, лучше отдать предпочтение фабричному? Но тут другая проблема. Ситуация ежегодно развивается от плохого к худшему.
На сегодняшний день доля фальсифицированных именно молочных продуктов на наших прилавках зашкаливает все приличные допустимые форматы. Оказывается, отличить подделку от качественного молока иногда можно и дома. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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