В Китае дикий слон забрел в огород, убил женщину и разрушил жилые дома

На
юго-западе Китая визит дикого слона в жилой район автономного округа Сишуанбаньна (провинция Юньнань) обернулся трагедией и разрушениями.
ЧП произошло накануне утром в уезде Мэнла. Как говорится в заявлении местных властей, дикое животное забрело в деревню и напало на женщину, которая работала на земельном участке у своего дома. От полученных травм китаянка скончалась на месте, еще один человек получил ранения. Убийством слон не ограничится и разрушил несколько жилых домов, передает ТАСС.
В последние годы в Китае значительно выросло число нападений диких слонов на людей. Местная администрация начала предлагать услуги страхования населения от нападения этих животных. Азиатские или индийские слоны являются вторыми по величине наземными животными после саванных (африканских) слонов. Они относятся к вымирающим видам и занесены в Красную книгу.
В последние годы в Китае значительно выросло число нападений диких слонов на людей. Местная администрация начала предлагать услуги страхования населения от нападения этих животных. Азиатские или индийские слоны являются вторыми по величине наземными животными после саванных (африканских) слонов. Они относятся к вымирающим видам и занесены в Красную книгу.
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