Мирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района

В Восточной Гуте прошел митинг против экстремистов, на который вышли тысячи мирных жителей. Люди требовали выпустить их из оккупированного района.
Как передает агентство SANA, массовые акции протеста начались в анклаве во вторник. Жители некоторых поселений подняли государственные флаги на центральных площадях и стали выкрикивать лозунги в поддержку сирийского правительства.
Тем временем из Восточной Гуты по гуманитарному коридору вышли 13 боевиков без оружия. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Соглашения удалось достичь после длительных переговоров, которые провели офицеры российского центра по примирению враждующих сторон. Благодаря их усилиям анклав добровольно покинула первая группа террористов. В ближайшее время их отправят в Идлиб, а переговорный процесс по выводу других экстремистов будет продолжен.
Тем временем из Восточной Гуты по гуманитарному коридору вышли 13 боевиков без оружия. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Соглашения удалось достичь после длительных переговоров, которые провели офицеры российского центра по примирению враждующих сторон. Благодаря их усилиям анклав добровольно покинула первая группа террористов. В ближайшее время их отправят в Идлиб, а переговорный процесс по выводу других экстремистов будет продолжен.
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