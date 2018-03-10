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    Мирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района. Сирия, войны и вооруженные конфликты, митинги и протесты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района

    Мирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района

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    Мирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района

    Мирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района

    Мирные сирийцы в Восточной Гуте требуют выпустить их из оккупированного района

      В Восточной Гуте прошел митинг против экстремистов, на который вышли тысячи мирных жителей. Люди требовали выпустить их из оккупированного района.

      Как передает агентство SANA, массовые акции протеста начались в анклаве во вторник. Жители некоторых поселений подняли государственные флаги на центральных площадях и стали выкрикивать лозунги в поддержку сирийского правительства.

      Тем временем из Восточной Гуты по гуманитарному коридору вышли 13 боевиков без оружия. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Соглашения удалось достичь после длительных переговоров, которые провели офицеры российского центра по примирению враждующих сторон. Благодаря их усилиям анклав добровольно покинула первая группа террористов. В ближайшее время их отправят в Идлиб, а переговорный процесс по выводу других экстремистов будет продолжен.

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