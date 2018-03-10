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    Затяжная зима позволит увеличить приток туристов на Камчатку. Камчатка, вулканы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗатяжная зима позволит увеличить приток туристов на Камчатку

    Затяжная зима позволит увеличить приток туристов на Камчатку

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    Затяжная зима позволит увеличить приток туристов на Камчатку

    Затяжная зима позволит увеличить приток туристов на Камчатку

      На Камчатке решили активнее привлекать любителей зимнего отдыха. Только в прошлом году регион посетили 200 тысяч туристов. В новом сезоне поток отдыхающих хотят увеличить до нескольких миллионов. Отдельную ставку делают на затянувшееся холодное время года и уникальную природу. Заснеженные склоны гор и вулканы все чаще привлекают на полуостров любителей экстремальных видов спорта.

      Обрядовые танцы и гортанное пение завораживают зрителей с первых ударов в бубен. Потомки одного из древних народов Камчатки — коряков — готовы удивлять туристов самобытной культурой круглый год.

      Близких родственников воспетых аборигенами тюленей можно встретить в городской черте. После долгих странствий по Тихому океану краснокнижные сивучи пережидают зиму в незамерзающей Авачинской бухте. Понаблюдать за морскими львами стремится едва ли не каждый путешественник.

      Среди запретительных табличек «не мусорить», «не шуметь», «не водить домашних животных» нет только одной — «не кормить». Угощать сивучей их любимым лакомством — рыбой — здесь очень даже приветствуется.

      Камчатка — идеальное место для любителей активного зимнего отдыха. В поисках острых ощущений некоторые лыжники и сноубордисты выбираются подальше от подготовленных трасс. С помощью вертолетов они поднимаются на горные вершины и с бешеной скоростью покоряют дикие спуски. Если непогода или угроза схода лавин все-таки задержали экстремалов в пределах города — не беда, яркие впечатления можно найти и в самом городе.

      Сотрудники уникального в России частного музея предлагают посмотреть, как горит остывшая лава, подержать в руках настоящую вулканическую бомбу и понять, каково это — жить в Тихоокеанском огненном кольце. Маленький зал имитирует пространство лавовой пещеры. Сами образцы застывшей лавы — подлинные, собранные с места извержения вулкана Толбачик 6 лет назад.

      Директор музея — профессиональный вулканолог. Во время экскурсии ученый развенчивает популярный миф о том, что действующие вулканы, а на Камчатке таковых 29, — это неизбежное зло.

      Сергей Самойленко, директор музея «Вулканариум»: «Вода, которая высвобождается вулканами, превращается в океаны, ручьи, гидросферу, атмосферу. И вулканы, которые представляются нам чем-то разрушительным, какими-то грозными подземными силами, на самом деле строители».

      В прошлом году Камчатку посетили 200 тысяч туристов, причем большинство из них — россияне. Увеличить турпоток минимум в 5 раз и предложить соотечественникам провести здесь зимний отпуск — амбициозная задача регионального правительства. Чтобы справиться с таким количеством пассажиров, нужен новый просторный аэропорт. Его планируют построить через 3 года. Дело, впрочем, не только в инфраструктуре. Похвастаться селфи на фоне природных достопримечательностей Камчатки многим просто не по карману. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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