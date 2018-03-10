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    «Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян. Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян

    «Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян

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    «Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян

    «Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян

    «Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян

      США продолжат политику максимального давления на КНДР и будут действовать с позиции силы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

      По словам Сандерс, саммит между двумя странами не состоится до тех пор, пока Вашингтон не увидит конкретных действий со стороны Пхеньяна, в том числе по сворачиванию ядерной программы.

      Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп надеется, что США смогут добиться определенного прогресса в решении северокорейской проблемы. Кампания по оказанию максимального давления, очевидно, является эффективной, поскольку Соединенные Штаты не шли на уступки, а Северная Корея дала некоторые обещания. Мы действуем с позиции силы, чего не было у предыдущей администрации».

      Сандерс также добавила, что перед тем, как объявить о готовности встретиться с главой КНДР, Трамп провел телефонные переговоры с некоторыми мировыми лидерами.

      смотретьТрамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Трамп заявил о готовности провести встречу с Ким Чен Ыном к маю
      Накануне стало известно, что президент США принял предложение Ким Чен Ына о личной встрече. Она может состояться до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место переговоров будут согласованы позднее.

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