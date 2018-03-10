«Действуем с позиции силы»: Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян

США продолжат политику максимального давления на КНДР и будут действовать с позиции силы. Об этом заявила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
По словам Сандерс, саммит между двумя странами не состоится до тех пор, пока Вашингтон не увидит конкретных действий со стороны Пхеньяна, в том числе по сворачиванию ядерной программы.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп надеется, что США смогут добиться определенного прогресса в решении северокорейской проблемы. Кампания по оказанию максимального давления, очевидно, является эффективной, поскольку Соединенные Штаты не шли на уступки, а Северная Корея дала некоторые обещания. Мы действуем с позиции силы, чего не было у предыдущей администрации».
Сандерс также добавила, что перед тем, как объявить о готовности встретиться с главой КНДР, Трамп провел телефонные переговоры с некоторыми мировыми лидерами.
Накануне стало известно, что президент США принял предложение Ким Чен Ына о личной встрече. Она может состояться до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место переговоров будут согласованы позднее.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Президент Трамп надеется, что США смогут добиться определенного прогресса в решении северокорейской проблемы. Кампания по оказанию максимального давления, очевидно, является эффективной, поскольку Соединенные Штаты не шли на уступки, а Северная Корея дала некоторые обещания. Мы действуем с позиции силы, чего не было у предыдущей администрации».
Сандерс также добавила, что перед тем, как объявить о готовности встретиться с главой КНДР, Трамп провел телефонные переговоры с некоторыми мировыми лидерами.
Накануне стало известно, что президент США принял предложение Ким Чен Ына о личной встрече. Она может состояться до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место переговоров будут согласованы позднее.
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