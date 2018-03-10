СМИ сообщили о гибели заложников в центре для ветеранов в Калифорнии

Все трое заложников в центре для ветеранов в Калифорнии погибли. По информации местных СМИ, это были женщины.
Как сообщает местный телеканал KTVU со ссылкой на осведомленные источники, захвативший заложников преступник тоже найден мертвым.
Напомним, человек с винтовкой и в бронежилете захватил заложников в здании центра для ветеранов в Юнтвиле, Калифорния. СМИ сообщали, что возле центра была слышна стрельба. Прибывшие на место правоохранители окружили здание, перекрыв все выходы. Вскоре полиции удалось установить личность мужчины. Его имя не было названо. Однако сообщается, что подозреваемый был участником программы для военнослужащих с эмоциональными травмами, но две недели назад его исключили.
Напомним, человек с винтовкой и в бронежилете захватил заложников в здании центра для ветеранов в Юнтвиле, Калифорния. СМИ сообщали, что возле центра была слышна стрельба. Прибывшие на место правоохранители окружили здание, перекрыв все выходы. Вскоре полиции удалось установить личность мужчины. Его имя не было названо. Однако сообщается, что подозреваемый был участником программы для военнослужащих с эмоциональными травмами, но две недели назад его исключили.
Комментарии