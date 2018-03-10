Леопард набросился на мужчину в Индии: видео

Леопард, по неизвестной причине решивший прогуляться по оживленным городским улицам, набросился на мужчину в Индии.
Инцидент произошел в городе Индаур. Разгуливающего по улицам хищника заметили местные жители. Они вызвали полицию, а сами попытались преградить леопарду, забравшемуся в одно из недостроенных зданий, путь к бегству. Все выходы горожане перекрыли сеткой. А один из мужчин решил попытаться поймать хищника.
Но зверь оказался куда проворнее ловца. Леопард быстро повалил «охотника» на землю, после чего сбежал. Как сообщает Fox News, жизни мужчины ничто не угрожает.
Для леопарда история тоже закончилась вполне благополучно. Подоспевшие специалисты обнаружили его в соседнем здании. Его обследуют ветеринары, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний и травм. После этого хищника отпустят на волю.
Но зверь оказался куда проворнее ловца. Леопард быстро повалил «охотника» на землю, после чего сбежал. Как сообщает Fox News, жизни мужчины ничто не угрожает.
Для леопарда история тоже закончилась вполне благополучно. Подоспевшие специалисты обнаружили его в соседнем здании. Его обследуют ветеринары, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний и травм. После этого хищника отпустят на волю.
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