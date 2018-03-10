«Самого презираемого» бизнесмена США приговорили к 7 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к семи годам тюрьмы «самого презираемого» бизнесмена Мартина Шкрели за мошенничество.
По информации издания NY Daily News, 34-летний Шкрели перед вынесением приговора «плакал как ребенок». В последнем слове он признал свою вину, хотя ранее предприниматель утверждал, что стал жертвой заговора, а сам процесс — настоящая «охота на ведьм».
Мартин Шкрели, предприниматель: «Никакого заговора не было. Это моя вина. Я не жертва здесь».
Обвинение просило для Шкрели 15 лет тюрьмы, защита же настаивала на сроке от одного до полутора лет. Адвокат Бенджамин Брафман заявил, что они разочарованы приговором. При этом он признал, что все могло быть гораздо хуже.
Бенджамин Брафман, адвокат: «Правительство не получило того, чего хотело, мы тоже не получили желаемого, я думаю, судья принял хорошее, но сложное решение, с которым мы теперь должны жить».
Напомним, СМИ прозвали Шкрели самым презираемым бизнесменом Америки после того, как его фармацевтическая фирма выкупила патент на препарат для ВИЧ-инфицированных и подняла цену на лекарство в 40 раз.
Мартин Шкрели, предприниматель: «Никакого заговора не было. Это моя вина. Я не жертва здесь».
Обвинение просило для Шкрели 15 лет тюрьмы, защита же настаивала на сроке от одного до полутора лет. Адвокат Бенджамин Брафман заявил, что они разочарованы приговором. При этом он признал, что все могло быть гораздо хуже.
Бенджамин Брафман, адвокат: «Правительство не получило того, чего хотело, мы тоже не получили желаемого, я думаю, судья принял хорошее, но сложное решение, с которым мы теперь должны жить».
Напомним, СМИ прозвали Шкрели самым презираемым бизнесменом Америки после того, как его фармацевтическая фирма выкупила патент на препарат для ВИЧ-инфицированных и подняла цену на лекарство в 40 раз.
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