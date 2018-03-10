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    Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Салстон

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    Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Салстон

    Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Салстон

    Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Салстон
  • Фото: Associated Press © 2018, Adam Butler

    • Британский биолог, генетик и лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии Джон Салстон скончался в возрасте 75 лет.

    О смерти ученого сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Институт Сенгера, центр исследования генома.

    Из сообщения пресс-службы центра исследования генома: «Мы глубоко скорбим о смерти профессора сэра Джона Салстона, основателя и директора Института Сенгера. Он был великим провидцем в науке и лидером, который внес в нее исторический вклад».

    Джон Эдвард Салстон родился 27 марта 1942 года. Он окончил Кембриджский университет в 1963 году. С 1992 по 2000 год был директором Института Сенгера. В 2002 году вместе с Робертом Хорвицем и Сиднеем Бреннером получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытия в области генетического регулирования развития человеческих органов. Был членом Лондонского королевского общества по распространению знаний о природе — ведущего научного общества Великобритании.

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