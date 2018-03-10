Губернатор Флориды подписал закон, разрешающий учителям носить оружие

Губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который разрешает учителям и работникам школ штата носить оружие. Ранее закон был принят сенатом штата.
Закон вносит ряд изменений в вопрос покупки оружия. В частности, повышен возраст покупки — с 18 до 21 года. Кроме того, при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в 3 дня, чтобы помешать тем, кто покупает его в порыве гнева или в приступе болезни.
Скотт не скрывал, что недоволен некоторыми положениями закона. Однако он решил не накладывать на него вето, передает РИА Новости. На церемонии подписания присутствовали родители учеников, погибших во время бойни в одной из школ штата в феврале.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Самое тяжелое, что мне приходилось делать на посту губернатора, это утешать родителя, потерявшего ребенка».
Напомним, в середине февраля бывший ученик школы в Паркленде Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек. Подросток был арестован, он сознался в содеянном. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, но распорядился усилить проверки покупателей оружия. Кроме того, он предложил разрешить носить оружие учителям, которые умеют стрелять, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы.
Скотт не скрывал, что недоволен некоторыми положениями закона. Однако он решил не накладывать на него вето, передает РИА Новости. На церемонии подписания присутствовали родители учеников, погибших во время бойни в одной из школ штата в феврале.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Самое тяжелое, что мне приходилось делать на посту губернатора, это утешать родителя, потерявшего ребенка».
Напомним, в середине февраля бывший ученик школы в Паркленде Николас Круз вошел в здание учебного заведения с винтовкой и застрелил 17 человек. Подросток был арестован, он сознался в содеянном. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что причина трагедии — не доступность оружия, а проблемы с психикой у стрелка, но распорядился усилить проверки покупателей оружия. Кроме того, он предложил разрешить носить оружие учителям, которые умеют стрелять, чтобы потенциальные преступники боялись атаковать школы.
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