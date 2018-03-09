Блогер превратила лисенка в вегана и довела до полусмерти

Блогер из Барселоны Соня Сае довела до крайней степени истощения своего питомца —
лису-фенька. Девушка сделала из хищного зверька вегетарианца.
По словам Сони, она спасла лисенка от заводчика в 2014 году. По какой-то причине девушка решила, зверьку подойдет веганский корм для кошек, в состав которого входит синтетический таурин. Вскоре хищник начал терять вес, появились проблемы со здоровьем.
Соня стала публиковать в своих соцсетях фото истощенной лисы. Она писала, что зверек слепнет и сильно линяет. При этом у девушки не возникло мысли, что это может быть как-то связано с рационом, передает Daily Mail.
На публикации обратили внимание зоозащитники. Девушку раскритиковали, назвав ее действия издевательством над хищным животным, которое обычно питается грызунами, птицами и насекомыми. Они намерены привлечь к делу полицию и отобрать лису.
Соня стала публиковать в своих соцсетях фото истощенной лисы. Она писала, что зверек слепнет и сильно линяет. При этом у девушки не возникло мысли, что это может быть как-то связано с рационом, передает Daily Mail.
На публикации обратили внимание зоозащитники. Девушку раскритиковали, назвав ее действия издевательством над хищным животным, которое обычно питается грызунами, птицами и насекомыми. Они намерены привлечь к делу полицию и отобрать лису.
Комментарии