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    Блогер превратила лисенка в вегана и довела до полусмерти

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    • Фото: @soniasae / instagram.com
    Блогер превратила лисенка в вегана и довела до полусмерти

    Блогер превратила лисенка в вегана и довела до полусмерти

    Блогер превратила лисенка в вегана и довела до полусмерти
  • Фото: @soniasae / instagram.com

    • Блогер из Барселоны Соня Сае довела до крайней степени истощения своего питомца — лису-фенька. Девушка сделала из хищного зверька вегетарианца.

    По словам Сони, она спасла лисенка от заводчика в 2014 году. По какой-то причине девушка решила, зверьку подойдет веганский корм для кошек, в состав которого входит синтетический таурин. Вскоре хищник начал терять вес, появились проблемы со здоровьем.

    Соня стала публиковать в своих соцсетях фото истощенной лисы. Она писала, что зверек слепнет и сильно линяет. При этом у девушки не возникло мысли, что это может быть как-то связано с рационом, передает Daily Mail.

    На публикации обратили внимание зоозащитники. Девушку раскритиковали, назвав ее действия издевательством над хищным животным, которое обычно питается грызунами, птицами и насекомыми. Они намерены привлечь к делу полицию и отобрать лису.

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