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    Боевики в Сирии хотят размежеваться с «Джебхат ан-Нусрой»

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    Боевики в Сирии хотят размежеваться с «Джебхат ан-Нусрой»

    Боевики в Сирии хотят размежеваться с «Джебхат <nobr>ан-Нусрой»</nobr>

    Отдельные боевики обращаются в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, чтобы обсудить вопрос размежевания с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР: «Отдельные представители незаконных вооруженных формирований активизировали попытки выхода на сирийские правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон с целью обсуждения вопроса размежевания с запрещенной террористической организацией „Джебхат ан-Нусра“».

    Он также отметил, что в последние дни число нарушений режима перемирия в Сирии снизилось.

    Юрий Евтушенко: «Совместный Координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий».

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