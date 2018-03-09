Боевики в Сирии хотят размежеваться с «Джебхат ан-Нусрой»

Отдельные боевики обращаются в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, чтобы обсудить вопрос размежевания с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат
ан-Нусра». Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР: «Отдельные представители незаконных вооруженных формирований активизировали попытки выхода на сирийские правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон с целью обсуждения вопроса размежевания с запрещенной террористической организацией „Джебхат ан-Нусра“».
Он также отметил, что в последние дни число нарушений режима перемирия в Сирии снизилось.
Юрий Евтушенко: «Совместный Координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий».
Тем не менее обстановка в Восточной Гуте остается сложной. Боевики обстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть район во время гуманитарных пауз. За сутки из Восточной Гуты никто не вышел.
Он также отметил, что в последние дни число нарушений режима перемирия в Сирии снизилось.
Юрий Евтушенко: «Совместный Координационный центр за последние несколько дней отмечает снижение числа нарушений режима прекращения боевых действий».
Тем не менее обстановка в Восточной Гуте остается сложной. Боевики обстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть район во время гуманитарных пауз. За сутки из Восточной Гуты никто не вышел.
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