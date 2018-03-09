Путин: обвиняемые во вмешательстве в выборы США могли работать на американские компании

Телеканал NBC опубликовал очередной фрагмент недавнего интервью Владимира Путина — президент России в очередной раз ответил на вопрос о «вмешательстве» в американские выборы.
Американские власти выдвинули обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в президентские выборы в США. Владимир Путин в ходе интервью NBC прокомментировал эти выпады и в очередной раз отверг подозрения о попытках Москвы оказать давления на политические процессы в Соединенных Штатах.
Владимир Путин: «Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать (вмешиваться в выборы — ред.)? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге (прошлое интервью телеканалу в июне 2017 года — ред.). Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс».
Путин отметил, что граждане РФ, которых заподозрили во вмешательстве в выборы в США в 2016-м, могли работать на американские компании или на одного из кандидатов в президенты.
Владимир Путин: «Мир очень большой и многообразный. У России и США весьма сложные взаимоотношения. И часть наших людей имеет свое мнение по поводу этих отношений. Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы».
Путин в ходе того же интервью заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не действовали от имени российских властей. И Москва не намерена выдавать их Вашингтону.
Российская сторона не раз отвергала заявления американских политиков о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения «русофобской кампанией».
Владимир Путин: «Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать (вмешиваться в выборы — ред.)? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге (прошлое интервью телеканалу в июне 2017 года — ред.). Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс».
Путин отметил, что граждане РФ, которых заподозрили во вмешательстве в выборы в США в 2016-м, могли работать на американские компании или на одного из кандидатов в президенты.
Владимир Путин: «Мир очень большой и многообразный. У России и США весьма сложные взаимоотношения. И часть наших людей имеет свое мнение по поводу этих отношений. Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я понятия об этом не имею, это не мои проблемы».
Путин в ходе того же интервью заявил, что граждане России, обвиненные во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, не действовали от имени российских властей. И Москва не намерена выдавать их Вашингтону.
Российская сторона не раз отвергала заявления американских политиков о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения «русофобской кампанией».
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