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    Житель Тамбова до смерти забил четырехлетнюю падчерицу за непослушание

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    Житель Тамбова до смерти забил четырехлетнюю падчерицу за непослушание

    Житель Тамбова до смерти забил четырехлетнюю падчерицу за непослушание

    В Тамбове мужчина избил до смерти четырехлетнюю дочь своей сожительницы за капризы и непослушание.

    Как сообщает СУ СК по Тамбовской области, тело ребенка с многочисленными травмами на голове и теле было обнаружено в квартире сегодня. По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний сожитель матери девочки.

    По версии следствия, мужчина избил ребенка за непослушание и капризы вечером 8 марта. Утром следующего дня мама девочки обнаружила ее мертвой и позвонила в полицию. Сообщается, что девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах профилактики и были ли ранее зафиксированы факты насилия над ребенком.

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