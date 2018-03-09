Житель Тамбова до смерти забил четырехлетнюю падчерицу за непослушание

В Тамбове мужчина избил до смерти четырехлетнюю дочь своей сожительницы за капризы и непослушание.

Как сообщает СУ СК по Тамбовской области, тело ребенка с многочисленными травмами на голове и теле было обнаружено в квартире сегодня. По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний сожитель матери девочки.



По версии следствия, мужчина избил ребенка за непослушание и капризы вечером 8 марта. Утром следующего дня мама девочки обнаружила ее мертвой и позвонила в полицию. Сообщается, что девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». Следователи выясняют, состояла ли семья на учете в органах профилактики и были ли ранее зафиксированы факты насилия над ребенком.