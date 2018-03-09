Захарченко сравнил подготовку покушения на Порошенко со сценарием дешевого боевика

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко прокомментировал ситуацию с задержанием руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.
Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил руководителей ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с Владимиром Рубаном.
Александр Захарченко: «С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира».
Если в обвинениях украинских силовиков и есть доля правды, то это может вызывать только положительные эмоции, поскольку на Украине находятся люди, которые готовы снести этот «гнилой продажный режим», добавил Захарченко.
Александр Захарченко: «Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются с бандеровцами за нормальное будущее народа Украины. И эти группы продолжают действовать».
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Сегодня же суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Его подозревают в организации обстрела зданий государственной власти, подготовке захвата Верховной рады, покушения на президента страны и других руководителей государства.
Александр Захарченко: «С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира».
Если в обвинениях украинских силовиков и есть доля правды, то это может вызывать только положительные эмоции, поскольку на Украине находятся люди, которые готовы снести этот «гнилой продажный режим», добавил Захарченко.
Александр Захарченко: «Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются с бандеровцами за нормальное будущее народа Украины. И эти группы продолжают действовать».
Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Сегодня же суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Его подозревают в организации обстрела зданий государственной власти, подготовке захвата Верховной рады, покушения на президента страны и других руководителей государства.
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