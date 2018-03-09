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    Захарченко сравнил подготовку покушения на Порошенко со сценарием дешевого боевика

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Маслов
    Захарченко сравнил подготовку покушения на Порошенко со сценарием дешевого боевика

    Захарченко сравнил подготовку покушения на Порошенко со сценарием дешевого боевика

    Захарченко сравнил подготовку покушения на Порошенко со сценарием дешевого боевика
  • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Маслов

    • Глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко прокомментировал ситуацию с задержанием руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

    Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил руководителей ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с Владимиром Рубаном.

    Александр Захарченко: «С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира».

    Если в обвинениях украинских силовиков и есть доля правды, то это может вызывать только положительные эмоции, поскольку на Украине находятся люди, которые готовы снести этот «гнилой продажный режим», добавил Захарченко.

    Александр Захарченко: «Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются с бандеровцами за нормальное будущее народа Украины. И эти группы продолжают действовать».

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    Ранее сообщалось, что Владимир Рубан был задержан на линии разграничения в Донецкой области с целым арсеналом оружия. Сегодня же суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Его подозревают в организации обстрела зданий государственной власти, подготовке захвата Верховной рады, покушения на президента страны и других руководителей государства.

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