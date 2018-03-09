Линия огня <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Линия огня 16+
    •  

    Житель Дагестана застрелил двоих сотрудников Росгвардии

    1 комментарий

    Житель Дагестана застрелил двоих сотрудников Росгвардии

    Житель Дагестана застрелил двоих сотрудников Росгвардии

    В ходе бытового конфликта в Каякентском района Дагестана мужчина застрелил двоих сотрудников Росгвардии.

    Стрельба произошла в селении Герга Каякентского района. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана, причиной стал бытовой конфликт.

    Мужчина расстрелял двоих сотрудников Росгвардии, которые получили ранения, несовместимые с жизнью.

    Источник отметил, что стрелявший был задержан. Установлено, что он не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям. На месте работает следственно-оперативная группа.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru