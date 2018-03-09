Житель Дагестана застрелил двоих сотрудников Росгвардии

В ходе бытового конфликта в Каякентском района Дагестана мужчина застрелил двоих сотрудников Росгвардии.
Стрельба произошла в селении Герга Каякентского района. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана, причиной стал бытовой конфликт.
Мужчина расстрелял двоих сотрудников Росгвардии, которые получили ранения, несовместимые с жизнью.
Источник отметил, что стрелявший был задержан. Установлено, что он не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям. На месте работает следственно-оперативная группа.
Мужчина расстрелял двоих сотрудников Росгвардии, которые получили ранения, несовместимые с жизнью.
Источник отметил, что стрелявший был задержан. Установлено, что он не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям. На месте работает следственно-оперативная группа.
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