«Победителей не будет»: ЕС изучает варианты ответа Трампу на «идиотские» пошлины

Дональд Трамп развязывает торговую войну — так многие страны мира и в первую очередь Старый Свет расценили решение американского президента ввести пошлины на импорт стали и алюминия — на 25% и 10% соответственно. При этом ограничительная мера не коснется двух соседей США — Канады и Мексики. По словам Трампа, новый налог начнут взимать только через пару недель, чтобы у Вашингтона было время оценить реакцию торговых партнеров.
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Свежий номер журнала The Economist вышел с Дональдом Трампом в виде гранаты на обложке и подписью: «Своими пошлинами он взорвет мировой рынок».
С момента прихода в Белый дом Трамп держит европейцев в тонусе, исходя из лозунга, что Америка превыше всего. Он требует от стран-партнеров то повышения расходов на участие в блоке НАТО, то теперь пошлины на сталь и алюминий. На очереди — европейские автомобили. Европейцы живут с этим уже год, каждый раз надеясь на то, что обойдется, но, как доказывает бизнесмен Трамп, все это тщетно.
Ангела Меркель, канцлер РФГ: «Я не хотела бы прибегать к какой-либо агрессивной риторике, это никому не поможет. Дополнительные тарифы не сулят ничего хорошего и негативно скажутся на экономике не только одной страны. Мы убеждены, что в конечном итоге они окажутся губительными для всех. В этой гонке победителей не будет».
Руководство ЕС сетует на то, что европейские предприятия теперь станут жертвами нечестной торговой практики, и произносит пораженческие речи в стиле «мы не представляем никакой угрозы для безопасности США». Зато недавно избранный молодой и амбициозный канцлер Австрии готов к бою с США и прямо называет решение Трампа идиотским.
Себастьян Курц в Twitter: «Если будет необходимо, то последует реакция, которая, как мы надеемся, приведет к тому, чтобы в США произошло переосмысление и можно было бы отказаться от этого идиотизма. Весь вопрос в том, чем ответит Европа».
Шарль де Люзинян, Европейская ассоциация производителей стали: «Они должны составить этот список, потому что ежегодно мы экспортируем 5 млн тонн стали в США, но мы не импортируем подобного объема. Поэтому если вы хотите ввести ответные налоговые пошлины, вы должны дополнить список другими товарами, чтобы сравнять общий объем ввозимой продукции».
Судя по всему, ответные европейские пошлины коснутся американской стали, а также бурбона, арахисового масла, апельсинового сока и джинсов. Достойный европейский ответ. Впрочем, в Брюсселе говорят, что это только начало.
Donald Trump’s import tariffs put the global trading system in grave danger. Our cover this week pic.twitter.com/isRU2s1Eio— The Economist (@TheEconomist) March 8, 2018
С момента прихода в Белый дом Трамп держит европейцев в тонусе, исходя из лозунга, что Америка превыше всего. Он требует от стран-партнеров то повышения расходов на участие в блоке НАТО, то теперь пошлины на сталь и алюминий. На очереди — европейские автомобили. Европейцы живут с этим уже год, каждый раз надеясь на то, что обойдется, но, как доказывает бизнесмен Трамп, все это тщетно.
Ангела Меркель, канцлер РФГ: «Я не хотела бы прибегать к какой-либо агрессивной риторике, это никому не поможет. Дополнительные тарифы не сулят ничего хорошего и негативно скажутся на экономике не только одной страны. Мы убеждены, что в конечном итоге они окажутся губительными для всех. В этой гонке победителей не будет».
Руководство ЕС сетует на то, что европейские предприятия теперь станут жертвами нечестной торговой практики, и произносит пораженческие речи в стиле «мы не представляем никакой угрозы для безопасности США». Зато недавно избранный молодой и амбициозный канцлер Австрии готов к бою с США и прямо называет решение Трампа идиотским.
Себастьян Курц в Twitter: «Если будет необходимо, то последует реакция, которая, как мы надеемся, приведет к тому, чтобы в США произошло переосмысление и можно было бы отказаться от этого идиотизма. Весь вопрос в том, чем ответит Европа».
Шарль де Люзинян, Европейская ассоциация производителей стали: «Они должны составить этот список, потому что ежегодно мы экспортируем 5 млн тонн стали в США, но мы не импортируем подобного объема. Поэтому если вы хотите ввести ответные налоговые пошлины, вы должны дополнить список другими товарами, чтобы сравнять общий объем ввозимой продукции».
Судя по всему, ответные европейские пошлины коснутся американской стали, а также бурбона, арахисового масла, апельсинового сока и джинсов. Достойный европейский ответ. Впрочем, в Брюсселе говорят, что это только начало.
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