В Донецке в автомобиль бросили гранату: двое погибших

При взрыве в Донецке два человека погибли и еще шестеро пострадали. Об этом сообщил журналистам представитель администрации Кировского района Донецка.
Представитель администрации Кировского района: «В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали».
Других подробностей инцидента он не сообщил. В силовых структурах ДНР пока не комментируют произошедшее.
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что взрыв стал следствием брошенной в легковую машину гранаты.
Других подробностей инцидента он не сообщил. В силовых структурах ДНР пока не комментируют произошедшее.
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что взрыв стал следствием брошенной в легковую машину гранаты.
Комментарии