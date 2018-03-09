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    В Донецке в автомобиль бросили гранату: двое погибших

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    В Донецке в автомобиль бросили гранату: двое погибших

    В Донецке в автомобиль бросили гранату: двое погибших

    При взрыве в Донецке два человека погибли и еще шестеро пострадали. Об этом сообщил журналистам представитель администрации Кировского района Донецка.

    Представитель администрации Кировского района: «В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали».

    Других подробностей инцидента он не сообщил. В силовых структурах ДНР пока не комментируют произошедшее.

    Между тем «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщает, что взрыв стал следствием брошенной в легковую машину гранаты.

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