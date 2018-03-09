Нашедшийся под Волгоградом мужчина рассказал о своем «похищении»

Следователи нашли мужчину, которого якобы похитили неизвестные мужчины и женщина в городе Камышин Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что вечером 8 марта двое неизвестных мужчин и женщина избили мужчину около 40–45 лет на вид. После этого один из нападавших сел в Porsche Cayenne и проехал по ногам пострадавшего. Затем избитого мужчину положили в багажник и увезли в неизвестном направлении. О похищении в правоохранительные органы сообщил местный житель.
Позднее двое мужчин и женщина, которые могли быть причастны к этому происшествию, были задержаны — они находились в состоянии алкогольного опьянения и отрицали факт похищения.
Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, вскоре нашелся и сам «похищенный». Он заявил, что его никто не похищал. По словам опрашиваемых, 8 марта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что мужчина испортит салон автомобиля, друзья приняли решение прокатить его в багажнике.
Позднее двое мужчин и женщина, которые могли быть причастны к этому происшествию, были задержаны — они находились в состоянии алкогольного опьянения и отрицали факт похищения.
Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, вскоре нашелся и сам «похищенный». Он заявил, что его никто не похищал. По словам опрашиваемых, 8 марта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле Porsche Cayenne. Опасаясь, что мужчина испортит салон автомобиля, друзья приняли решение прокатить его в багажнике.
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