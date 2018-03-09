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    Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрушение легкомоторного самолета в США попало на видео

    Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

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    • Фото: ALTERNANCIA DIGITAL / youtube.com
    Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

    Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

    Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео
    • Фото: ALTERNANCIA DIGITAL / youtube.com

      • Частный самолет Piper PA-31P разбился в аэропорту города Ларедо, расположенного в штате Техас. Инцидент попал на видео.

      По данным местных СМИ, ЧП произошло накануне утром. Практически сразу после взлета пилот сообщил диспетчеру о неисправности. По словам летчика, из двигателя самолета шел дым.

      Пилот попытался вернуть самолет на аэродром вылета, однако по неустановленной пока причине воздушное судно врезалось в землю в непосредственной близости от зданий, примыкающих к территории аэропорта, после чего взорвалось. Два человека, находившиеся на борту, погибли.

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