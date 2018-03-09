Крушение легкомоторного самолета в США попало на видео

Частный самолет Piper PA-31P разбился в аэропорту города Ларедо, расположенного в штате Техас. Инцидент попал на видео.

По данным местных СМИ, ЧП произошло накануне утром. Практически сразу после взлета пилот сообщил диспетчеру о неисправности. По словам летчика, из двигателя самолета шел дым.



Пилот попытался вернуть самолет на аэродром вылета, однако по неустановленной пока причине воздушное судно врезалось в землю в непосредственной близости от зданий, примыкающих к территории аэропорта, после чего взорвалось. Два человека, находившиеся на борту, погибли.