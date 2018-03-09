Событие мирового масштаба: на Ленинградской АЭС запустили новый супермощный энергоблок

Исторический момент не только для российской, но и для мировой энергетики: на Ленинградской АЭС запущен новый супермощный энергоблок. Подобных нет больше ни в одной стране. Эксперты называют это событие началом новой эры.
Первые минуты после запуска нового энергоблока — особенно напряженные. Отметка на табло стремится к первому миллиону киловатт. В единую энергосистему страны они добавятся уже за первые четыре часа работы нового энергоблока.
На пульте управления следят за поведением реактора, в то время как по проводам отсюда начинает поступать дополнительная электроэнергия в 11 областей страны.
К имеющимся четырем энергоблокам Ленинградской АЭС, обеспечивающей электроэнергией весь северо-запад страны, сегодня добавился еще один.
Алексей Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»: «Уходят в прошлое реакторы-миллионники. Последний мы запустили на ростовской станции. Наступает эра поколения 3+. Это событие, без сомнения, международного масштаба. Хочу сказать, что подобных блоков на сегодняшний день в мире нет вообще».
В атомной энергетике есть понятие «постфокусимские требования». Возникли они после трагедии на японской атомной станции в 2011 году. Тогда землетрясение и вызванное им цунами повредили систему энергоснабжения станции, в том числе и резервные генераторы. В итоге отключилась система охлаждения и в реакторе расплавился контур безопасности. Теперь в новейших российских энергоблоках есть специальные ловушки расплава активной зоны реактора, которые могут работать без электричества. А сложная система парогенераторов в любой момент сама без операторов отведет лишнее тепло из реакторной зоны. Новый энергоблок ЛАЭС — чемпион мира по системам безопасности.
На Ленинградской АЭС и сейчас продолжается строительство: появляется еще один, как здесь говорят, «ядерный остров». Постепенно станцию полностью обновят. Пользу от этого почувствуют в радиусе тысяч километров.
До 2030 года в России точно так же запустят 11 новых реакторов. Атомная энергетика переживает явный ренессанс. «Росатом» строит не только в России — заказы поступили из Финляндии, Белоруссии, Венгрии, Египта. Спрос очевиден, учитывая уникальность российской разработки.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
На пульте управления следят за поведением реактора, в то время как по проводам отсюда начинает поступать дополнительная электроэнергия в 11 областей страны.
К имеющимся четырем энергоблокам Ленинградской АЭС, обеспечивающей электроэнергией весь северо-запад страны, сегодня добавился еще один.
Алексей Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»: «Уходят в прошлое реакторы-миллионники. Последний мы запустили на ростовской станции. Наступает эра поколения 3+. Это событие, без сомнения, международного масштаба. Хочу сказать, что подобных блоков на сегодняшний день в мире нет вообще».
В атомной энергетике есть понятие «постфокусимские требования». Возникли они после трагедии на японской атомной станции в 2011 году. Тогда землетрясение и вызванное им цунами повредили систему энергоснабжения станции, в том числе и резервные генераторы. В итоге отключилась система охлаждения и в реакторе расплавился контур безопасности. Теперь в новейших российских энергоблоках есть специальные ловушки расплава активной зоны реактора, которые могут работать без электричества. А сложная система парогенераторов в любой момент сама без операторов отведет лишнее тепло из реакторной зоны. Новый энергоблок ЛАЭС — чемпион мира по системам безопасности.
На Ленинградской АЭС и сейчас продолжается строительство: появляется еще один, как здесь говорят, «ядерный остров». Постепенно станцию полностью обновят. Пользу от этого почувствуют в радиусе тысяч километров.
До 2030 года в России точно так же запустят 11 новых реакторов. Атомная энергетика переживает явный ренессанс. «Росатом» строит не только в России — заказы поступили из Финляндии, Белоруссии, Венгрии, Египта. Спрос очевиден, учитывая уникальность российской разработки.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
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