В Москве 10 марта ожидается очередной снегопад

Снегопады вновь придут в столичный регион 10 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
По данным метеорологов, снегопады в субботу будут несильными, ожидается всего около 3 см снега, передает «Интерфакс».
Гидрометцентр РФ: «Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега».
Днем 10 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут на уровне минус 4–6 градусов. В последующие дни осадков не предвидится.
По данным синоптиков, первая весенняя оттепель придет в Москву на следующей неделе — во вторник. Температура воздуха в дневные часы может подняться до плюс 3, но ночи по-прежнему будут холодными.
В Гидрометцентре отметили, что в начале марта среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 5,3 градуса.
Гидрометцентр РФ: «Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега».
Днем 10 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут на уровне минус 4–6 градусов. В последующие дни осадков не предвидится.
По данным синоптиков, первая весенняя оттепель придет в Москву на следующей неделе — во вторник. Температура воздуха в дневные часы может подняться до плюс 3, но ночи по-прежнему будут холодными.
В Гидрометцентре отметили, что в начале марта среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 5,3 градуса.
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