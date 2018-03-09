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    В Москве 10 марта ожидается очередной снегопад

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    В Москве 10 марта ожидается очередной снегопад

    В Москве 10 марта ожидается очередной снегопад

    Снегопады вновь придут в столичный регион 10 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

    По данным метеорологов, снегопады в субботу будут несильными, ожидается всего около 3 см снега, передает «Интерфакс».

    Гидрометцентр РФ: «Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега».

    Днем 10 марта в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут на уровне минус 4–6 градусов. В последующие дни осадков не предвидится.

    По данным синоптиков, первая весенняя оттепель придет в Москву на следующей неделе — во вторник. Температура воздуха в дневные часы может подняться до плюс 3, но ночи по-прежнему будут холодными.

    В Гидрометцентре отметили, что в начале марта среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 5,3 градуса.

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