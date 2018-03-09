Предполагаемых похитителей мужчины задержали в Волгоградской области

Двое мужчин и женщина, которые могут быть причастны к похищению человека в городе Камышин Волгоградской области, задержаны.
Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД России по региону, «машина, в которую якобы положили похищенного мужчину, найдена, также задержаны предполагаемые похитители — двое мужчин и женщина». Отмечается, что следов крови в багажнике нет.
Также сообщается, что похищенного мужчину не нашли. Задержанные отрицают факт похищения, при этом все трое находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что 8 марта около 21:30 мск двое неизвестных мужчин и женщина избили, а после положили в багажник автомобиля Porsche Cayenne мужчину и скрылись. О похищении в правоохранительные органы сообщил местный житель.
Также сообщается, что похищенного мужчину не нашли. Задержанные отрицают факт похищения, при этом все трое находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что 8 марта около 21:30 мск двое неизвестных мужчин и женщина избили, а после положили в багажник автомобиля Porsche Cayenne мужчину и скрылись. О похищении в правоохранительные органы сообщил местный житель.
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