Линия огня <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Линия огня 16+
    •  
    Трамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл. курьезы, налоги и пошлины, промышленность, США, торговля, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл

    Трамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл

    1 комментарий
    Трамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл

    Трамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл

    Трамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл

      Президент США Дональд Трамп оконфузился на церемонии подписания распоряжения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий.

      На подписание документа пригласили работников сталелитейной отрасли, которым эти меры, как предполагается, должны помочь. А Трамп случайно «похоронил» отца одного из гостей.

      Обращаясь к мужчине, американский президент заявил: «Ваш отец смотрит сейчас с небес и очень гордится вами». Тот возразил, что его отец еще жив. Трамп удивился, но не растерялся и быстро нашел, как выкрутиться из ситуации: «О, правда? Тогда он тем более гордится».

      Тем временем во всем мире утвержденные Трампом пошлины называют началом глобальной торговой войны. В Европе уже обсуждают ответные меры, в частности, список товаров из США, которые тоже могут обложить пошлинами. Во Франции подчеркивают: «в торговой войне проиграют все». Но наиболее резко отреагировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Введение пошлин он назвал идиотизмом.

      Много недовольных и в самой Америке. Дешевый импорт, действительно, не на пользу американским производителям стали и алюминия, но позволяет с большей выгодой работать предприятиям, которые используют привозной металл. Решение настолько спорное, что главный экономический советник Трампа в знак протеста два дня назад ушел в отставку.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru