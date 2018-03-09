Трамп оконфузился при подписании документа о пошлинах на металл

Президент США Дональд Трамп оконфузился на церемонии подписания распоряжения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий.
На подписание документа пригласили работников сталелитейной отрасли, которым эти меры, как предполагается, должны помочь. А Трамп случайно «похоронил» отца одного из гостей.
Обращаясь к мужчине, американский президент заявил: «Ваш отец смотрит сейчас с небес и очень гордится вами». Тот возразил, что его отец еще жив. Трамп удивился, но не растерялся и быстро нашел, как выкрутиться из ситуации: «О, правда? Тогда он тем более гордится».
Тем временем во всем мире утвержденные Трампом пошлины называют началом глобальной торговой войны. В Европе уже обсуждают ответные меры, в частности, список товаров из США, которые тоже могут обложить пошлинами. Во Франции подчеркивают: «в торговой войне проиграют все». Но наиболее резко отреагировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Введение пошлин он назвал идиотизмом.
Много недовольных и в самой Америке. Дешевый импорт, действительно, не на пользу американским производителям стали и алюминия, но позволяет с большей выгодой работать предприятиям, которые используют привозной металл. Решение настолько спорное, что главный экономический советник Трампа в знак протеста два дня назад ушел в отставку.
Обращаясь к мужчине, американский президент заявил: «Ваш отец смотрит сейчас с небес и очень гордится вами». Тот возразил, что его отец еще жив. Трамп удивился, но не растерялся и быстро нашел, как выкрутиться из ситуации: «О, правда? Тогда он тем более гордится».
Тем временем во всем мире утвержденные Трампом пошлины называют началом глобальной торговой войны. В Европе уже обсуждают ответные меры, в частности, список товаров из США, которые тоже могут обложить пошлинами. Во Франции подчеркивают: «в торговой войне проиграют все». Но наиболее резко отреагировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Введение пошлин он назвал идиотизмом.
Много недовольных и в самой Америке. Дешевый импорт, действительно, не на пользу американским производителям стали и алюминия, но позволяет с большей выгодой работать предприятиям, которые используют привозной металл. Решение настолько спорное, что главный экономический советник Трампа в знак протеста два дня назад ушел в отставку.
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