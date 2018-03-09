Депутата Верховной рады избили до потери сознания

В Киеве нападению подвергся депутат Верховной рады Юрий Левченко.
Инцидент произошел на Половецкой улице во время акции протеста против застройки парка. Парламентарий получил травмы и потерял сознание. Об этом сообщил в Facebook депутат Киевсовета и соратник Левченко по партии «Свобода» Святослав Кутняк, ставший очевидцем произошедшего. По его словам, Левченко прыснули в глаза из баллончика, теперь у того подозрение на ожог. Кутняк опубликовал снимки с пострадавшим: на первом — Левченко в крови, на втором мужчина лежит с повязкой на лице. Депутат Киевсовета считает, что его соратника поколотили «наемники» Кличко.
По версии стражей порядка, Левченко и Кутняк сами инициировали конфликт
во время демонтажа незаконных гаражей, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью, сообщает РИА Новости. «В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — говорится в заявлении полиции.
По версии стражей порядка, Левченко и Кутняк сами инициировали конфликт
во время демонтажа незаконных гаражей, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью, сообщает РИА Новости. «В результате возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители», — говорится в заявлении полиции.
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