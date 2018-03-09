Линия огня <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Линия огня 16+
    •  

    Пара из Италии попала в больницу, съев кекс с марихуаной своего сына

    1 комментарий

    Пара из Италии попала в больницу, съев кекс с марихуаной своего сына

    Пара из Италии попала в больницу, съев кекс с марихуаной своего сына

    Молодой итальянец, решивший приготовить кекс с марихуаной, случайно отправил в больницу собственных родителей.

    Как передает РИА Новости, накануне вечером семейная пара из северного региона Фриули нашла на кухне свежеиспеченный кекс, который их 20-летний сын оставил остывать на столе. Они попробовали десерт, после чего почувствовали себя плохо и вызвали скорую. В больнице они пожаловались на тошноту и головную боль. Проведенное обследование показало, что причиной отравления были наркотики, о чем врачи незамедлительно сообщили карабинерам.

    Отпрыск супругов после обыска и допроса признался, что добавил в тесто солидную дозу марихуаны. Он захотел самостоятельно испечь кекс по «амстердамскому» рецепту, когда в выпечку добавляют наркотические производные конопли.

    Остаток десерта был конфискован, а молодому человеку предстоит ответить перед законом за хранение наркотиков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru