Пара из Италии попала в больницу, съев кекс с марихуаной своего сына

Молодой итальянец, решивший приготовить кекс с марихуаной, случайно отправил в больницу собственных родителей.
Как передает РИА Новости, накануне вечером семейная пара из северного региона Фриули нашла на кухне свежеиспеченный кекс, который их 20-летний сын оставил остывать на столе. Они попробовали десерт, после чего почувствовали себя плохо и вызвали скорую. В больнице они пожаловались на тошноту и головную боль. Проведенное обследование показало, что причиной отравления были наркотики, о чем врачи незамедлительно сообщили карабинерам.
Отпрыск супругов после обыска и допроса признался, что добавил в тесто солидную дозу марихуаны. Он захотел самостоятельно испечь кекс по «амстердамскому» рецепту, когда в выпечку добавляют наркотические производные конопли.
Остаток десерта был конфискован, а молодому человеку предстоит ответить перед законом за хранение наркотиков.
Отпрыск супругов после обыска и допроса признался, что добавил в тесто солидную дозу марихуаны. Он захотел самостоятельно испечь кекс по «амстердамскому» рецепту, когда в выпечку добавляют наркотические производные конопли.
Остаток десерта был конфискован, а молодому человеку предстоит ответить перед законом за хранение наркотиков.
Комментарии