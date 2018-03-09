СМИ: Скрипаль в Великобритании продолжал работать на западные спецслужбы

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен несколько дней назад, после обмена в
2010-м продолжал сотрудничать с западными спецслужбами. Об этом газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники.
По словам бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб, имя которого газета Financial Times раскрывать не стала, Скрипаль после того, как получил убежище в Великобритании, служил источником информации для разведок западных стран. Однако в этом качестве бывший полковник ГРУ был полезен недолго.
Другой источник газеты уточнил, что Скрипаль знал, как устроена система работы российской разведки. Поэтому он мог раскрывать информацию о приоритетах российских агентов на Западе, их способах внедрения и вербовки. Кроме того, экс-полковник ГРУ мог давать советы о том, как следует вести контрразведку.
Financial Times отмечает, что в подобной практике использования бывших разведчиков вроде Скрипаля при подготовке агентов нет ничего необычного.
Сергея Скрипаля и его дочь доставили в больницу в Солсбери 5 марта. По данным Скотленд-Ярда, была соверешена попытка убийства бывшего полковника ГРУ с помощью нервно-паралитического вещества.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал инцидент с бывшим разведчиком. Он заявил, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля являются голословными.
Сергей Скрипаль и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии. В России экс-полковник ГРУ был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном.
Другой источник газеты уточнил, что Скрипаль знал, как устроена система работы российской разведки. Поэтому он мог раскрывать информацию о приоритетах российских агентов на Западе, их способах внедрения и вербовки. Кроме того, экс-полковник ГРУ мог давать советы о том, как следует вести контрразведку.
Financial Times отмечает, что в подобной практике использования бывших разведчиков вроде Скрипаля при подготовке агентов нет ничего необычного.
Сергея Скрипаля и его дочь доставили в больницу в Солсбери 5 марта. По данным Скотленд-Ярда, была соверешена попытка убийства бывшего полковника ГРУ с помощью нервно-паралитического вещества.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал инцидент с бывшим разведчиком. Он заявил, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля являются голословными.
Сергей Скрипаль и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии. В России экс-полковник ГРУ был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном.
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