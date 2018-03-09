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    Автомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео. ДТП, Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео

    Автомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео

    1 комментарий
    • Фото: Анна Беляева / youtube.com
    Автомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео

    Автомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео

    Автомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео
    • Фото: Анна Беляева / youtube.com

      • Водитель легковушки, совершая поворот, сбил велосипедистов на дороге в Алуште.

      Момент аварии зафиксировала уличная камера наблюдения. На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля, совершавший левый поворот, по неизвестной причине не пропустил группу велосипедистов, ехавших по встречной полосе.

      Первый и последний велосипедисты сумели уклониться от столкновения, однако их товарищам повезло меньше — два спортсмена были сбиты машиной. Как сообщают местные СМИ, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

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