Автомобилист сбил группу велосипедистов в Крыму: видео

Водитель легковушки, совершая поворот, сбил велосипедистов на дороге в Алуште.

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Крым

Момент аварии зафиксировала уличная камера наблюдения. На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля, совершавший левый поворот, по неизвестной причине не пропустил группу велосипедистов, ехавших по встречной полосе.



Первый и последний велосипедисты сумели уклониться от столкновения, однако их товарищам повезло меньше — два спортсмена были сбиты машиной. Как сообщают местные СМИ, никто из участников аварии серьезно не пострадал.