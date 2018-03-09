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    Опубликовано новое видео взрыва в вагоне лондонского метро на «Парсонс Грин». Великобритания, взрывы, метро, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано новое видео взрыва в вагоне лондонского метро на «Парсонс Грин»

    Опубликовано новое видео взрыва в вагоне лондонского метро на «Парсонс Грин»

    1 комментарий
    Опубликовано новое видео взрыва в вагоне лондонского метро на «Парсонс Грин»

    Опубликовано новое видео взрыва в вагоне лондонского метро на «Парсонс Грин»

    Опубликовано новое видео взрыва в вагоне лондонского метро на «Парсонс Грин»
    • Фото: Associated Press © 2018

      • Теракт произошел в метро столицы Великобритании осенью минувшего года. При взрыве никто не погиб, но несколько десятков человек пострадали.

      В Сети появилось новое видео из поезда, где сработало взрывное устройство. Камера зафиксировала, как огненный шар вспыхнул в переполненном вагоне на станции «Парсонс Грин».

      Самодельная бомба была начинена металлическими поражающими элементами, но взрывчатое вещество сдетонировало не полностью. По этой причине теракт обошелся без жертв, но несколько десятков человек получили ожоги, кроме того, пассажиры метро пострадали в давке, которая вспыхнула из-за паники.

      Атака произошла 15 сентября. Полиция быстро установила и задержала подозреваемого. Вычислить его помогли камеры наблюдения. Суд над ним уже начался.

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