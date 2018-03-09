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    В Волгоградской области ищут похитителей, которые избили и увезли мужчину в багажнике

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    В Волгоградской области ищут похитителей, которые избили и увезли мужчину в багажнике

    В Волгоградской области ищут похитителей, которые избили и увезли мужчину в багажнике

    Следователи в Волгоградской области разыскивают Porsche Cayenne после сообщения о похищении мужчины.

    В правоохранительные органы города Камышина поступило сообщение о похищении, которое произошло накануне. По словам очевидца, он увидел из окна, как двое парней и женщина избили мужчину, которому на вид около 40–45 лет. После этого один из нападавших сел в Porsche Cayenne и проехал по ногам пострадавшего. Затем избитого мужчину загрузили в багажное отделение и увезли в неизвестном направлении.

    Государственный номер автомобиля, на котором скрылись злоумышленники, — «С 922 ХД» 161-й регион. По данным следователей, номер, который назвал свидетель происшествия, находится в розыске, официально он не устанавливался ни на какой автомобиль.

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