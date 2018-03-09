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    Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

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    Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

    Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

    В Талдомском районе Московской области три человека, один из которых ребенок, насмерть отравились угарным газом.

    О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

    В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству подтвердили факт произошедшего, отметив, что по данному инциденту проводится проверка сотрудниками СК по региону.

    Позднее в СК сообщили подробности трагедии. Выяснилось, что погибшие — супружеская пара из Москвы и их шестилетняя дочь, которые в праздники приехали на дачу. Предварительная причина смерти — отравление газом. На месте работают следователи и криминалисты СКР.

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