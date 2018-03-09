Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

В Талдомском районе Московской области три человека, один из которых ребенок, насмерть отравились угарным газом.
О происшествии Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству подтвердили факт произошедшего, отметив, что по данному инциденту проводится проверка сотрудниками СК по региону.
Позднее в СК сообщили подробности трагедии. Выяснилось, что погибшие — супружеская пара из Москвы и их шестилетняя дочь, которые в праздники приехали на дачу. Предварительная причина смерти — отравление газом. На месте работают следователи и криминалисты СКР.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области агентству подтвердили факт произошедшего, отметив, что по данному инциденту проводится проверка сотрудниками СК по региону.
Позднее в СК сообщили подробности трагедии. Выяснилось, что погибшие — супружеская пара из Москвы и их шестилетняя дочь, которые в праздники приехали на дачу. Предварительная причина смерти — отравление газом. На месте работают следователи и криминалисты СКР.
Комментарии