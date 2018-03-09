«Хвост виляет собакой»: Дерипаска разоблачил «российскую тему» в политике США

Обвинения против России в США распространяет маленькая группа людей, которая манипулирует общественным сознанием. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своей статье для издания The Daily Caller.
В статье Дерипаска отметил, что происходящее в американской политике напоминает сюжет комедийного фильма «Хвост виляет собакой», снятого в 1997 году режиссером Барри Левинсоном.
Олег Дерипаска: «Технологии и распад основанной на фактах журналистики позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения».
Эти люди превращают неудобную реальность в желаемую, а движут ими власть и военно-промышленные коммерческие интересы, считает бизнесмен.
В указанную группу входят представители СМИ, бизнеса, правительства и разведки. Эти люди манипулируют сознанием американцев, навязывая им провокационные и ложные взгляды.
Олег Дерипаска: «Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны».
При этом он отметил, что создатели этих ролей просто следовали идее фильма «Хвост виляет собакой»: «Нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их».
В феврале в Таиланде были задержаны 10 секс-инструкторов из России, среди которых оказалась и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), получившая известность после того, как разместила в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски.
Из тайской тюрьмы Вашукевич обратилась к властям США с просьбой вызволить ее из заключения и предоставить политическое убежище. В обмен она пообещала пролить свет на якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы. Свои заявления она собиралась подтвердить многочасовыми аудиозаписями. Однако в Госдепе США заявили, что готовы помогать только американским гражданам, а Рыбка таковой не является.
Олег Дерипаска: «Технологии и распад основанной на фактах журналистики позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения».
Эти люди превращают неудобную реальность в желаемую, а движут ими власть и военно-промышленные коммерческие интересы, считает бизнесмен.
В указанную группу входят представители СМИ, бизнеса, правительства и разведки. Эти люди манипулируют сознанием американцев, навязывая им провокационные и ложные взгляды.
Олег Дерипаска: «Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны».
При этом он отметил, что создатели этих ролей просто следовали идее фильма «Хвост виляет собакой»: «Нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их».
В феврале в Таиланде были задержаны 10 секс-инструкторов из России, среди которых оказалась и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), получившая известность после того, как разместила в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски.
Из тайской тюрьмы Вашукевич обратилась к властям США с просьбой вызволить ее из заключения и предоставить политическое убежище. В обмен она пообещала пролить свет на якобы имевшее место вмешательство РФ в американские выборы. Свои заявления она собиралась подтвердить многочасовыми аудиозаписями. Однако в Госдепе США заявили, что готовы помогать только американским гражданам, а Рыбка таковой не является.
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