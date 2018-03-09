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    Новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту. Сирия, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту

    Новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту

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    Новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту

    Новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту

    Новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту

      Утром 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, которые выехали из населенного пункта Эль-Вафидин, достигли Восточной Гуты.

      В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что сегодня утром новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту, передает ТАСС.

      Владимир Золотухин, генерал-майор: «По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков».

      После завершения разгрузки конвой отправится в обратный путь. Вместе с колонной автомобилей в Эль-Вафидин могут прибыть несколько десятков мирных жителей из Восточной Гуты и боевики с семьями, которым ранее было предложено покинуть анклав.

      Владимир Золотухин: «Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район».

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