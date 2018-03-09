Утром 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, которые выехали из населенного пункта
Эль-Вафидин, достигли Восточной Гуты.
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что сегодня утром новый гуманитарный конвой прибыл в Восточную Гуту, передает ТАСС.
Владимир Золотухин, генерал-майор: «По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков».
После завершения разгрузки конвой отправится в обратный путь. Вместе с колонной автомобилей в Эль-Вафидин могут прибыть несколько десятков мирных жителей из Восточной Гуты и боевики с семьями, которым ранее было предложено покинуть анклав.
Владимир Золотухин: «Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район».
Накануне колонна беженцев из Восточной Гуты попала под обстрел. Кроме того, сообщалось, что боевики в анклаве усилили репрессивные меры в отношении мирных граждан.
Владимир Золотухин, генерал-майор: «По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков».
После завершения разгрузки конвой отправится в обратный путь. Вместе с колонной автомобилей в Эль-Вафидин могут прибыть несколько десятков мирных жителей из Восточной Гуты и боевики с семьями, которым ранее было предложено покинуть анклав.
Владимир Золотухин: «Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район».
Накануне колонна беженцев из Восточной Гуты попала под обстрел. Кроме того, сообщалось, что боевики в анклаве усилили репрессивные меры в отношении мирных граждан.
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