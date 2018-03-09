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    В Оренбурге задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

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    В Оренбурге задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

    В Оренбурге задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына

    Следователи установили и задержали троих подозреваемых в убийстве предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге.

    Напомним, неизвестные напали на 35-летнего бизнесмена и его семилетнего сына в его машине 17 января, когда мужчина собирался везти мальчика в школу. От полученных ножевых ранений мужчина умер на месте, а мальчик скончался в машине скорой помощи.

    Убитого звали Денис Чернов, он занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и жил в соседнем с местом происшествия доме. Ранее сообщалось, что в качестве версий мотива преступления следователи рассматривают работу Чернова или личные счеты. Не исключается также версия, что преступники пытались угнать дорогой автомобиль предпринимателя.

    смотретьОбъявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына
    Объявлена награда в 1 млн рублей за информацию об убийстве в Оренбурге бизнесмена и его сына
    Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате следственных действий «удалось установить и задержать троих подозреваемых в совершённом жестоком убийстве». Задержанными оказались жители Абдулинского района Оренбургской области, 1978, 1975 и 1972 годов рождения. Сейчас следователи устанавливают мотивы убийства и роль каждого из подозреваемых.

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