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    СМИ: Слуцкий возглавит голландский «Витесс»

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    СМИ: Слуцкий возглавит голландский «Витесс»

    СМИ: Слуцкий возглавит голландский «Витесс»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий договорился о подписании контракта с голландским «Витессом».

    По информации издания Telegraaf, кандидатура 46-летнего российского специалиста является приоритетной для руководства клуба, а соглашение будет подписано после того, как Слуцкий получит разрешение на работу в Нидерландах.

    В случае подписания контракта Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб.

    Владельцем «Витесса» является российский бизнесмен Александр Чигиринский, в наблюдательный совет входит россиянин Валерий Ойф. С января 2018 года за команду выступает российский защитник Вячеслав Караваев, который в сезоне-2013/14 провел два матча за ЦСКА под руководством Слуцкого.

    «Витесс» после 26 туров идет в чемпионате Нидерландов шестым.

    Предыдущим местом работы Слуцкого был английский «Халл Сити», который он возглавлял с июня по декабрь 2017 года.

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