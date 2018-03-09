«Еще не умерли»: в Раде предложили сделать гимн Украины более позитивным

Украинский гимн начинается «трагически», поэтому его нужно изменить. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

В 1991 году Украина начала использовать в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина»). В 2003 году текст гимна изменили, и он стал начинаться словами «еще не умерла Украины и слава, и воля». Тогда же текст гимна был официально утвержден.



Шуфрич выразил мнение, что трагичное начало следует заменить словами «будет вечно Украина, ее слава и воля». По словам депутата, он уже предложил коллегам внести в гимн эту поправку.



Депутат добавил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно. Он выразил мнение, что украинцы должны быть «запрограммированы на жизнь», а не на мысли о том, что они «еще не умерли».